Beşiktaş, Süper Toto Süper Lig Şampiyonluğu'nu görkemli bir balo ile kutladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, katılımcılar Beşiktaş marşları ile doyasıya eğlendi.

Spor Toto Süper Lig'de 2016 - 2017 sezonunu şampiyon bitiren Beşiktaş, şampiyonluğu görkemli bir balo ile kutladı.



Baloya, başta Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular olmak üzere iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.



Kutlama öncesinde açıklama yapan kulüp başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takıma yeni transfer olan Pepe'nin bir dahaki şampiyonluk kutlamasına geleceğini söyledi.



Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş de kısa bir konuşma yaptı.



Ardından kutlamaya geçen siyah-beyazlılar, dans ederek ve marş söylerek coşkuyu arttırdı.



Havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlama 3 yıldzlı şampiyonluk pastasının kesilmesi ile sona erdi.



ulusal.com.tr