Yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz'da başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları beklenenin aksine oldukça ağır işliyor.

Rhodolfo ve Marcelo'yu 8.9 milyon Euro'ya gönderen Siyah Beyazlılar, Real Madrid'in dünyaca ünlü stoperi Pepe'yi kadrosuna katmasına rağmen başka transfer yapmadı. Santrafor, stoper ve kanat takviyesi yapmayı düşünen transfer komitesinin süreci ağırdan almasının Beşiktaş adına geçerli sebepleri var. Bu sebeplerin de en başında para konusu bulunuyor. Avrupa'da transfer piyasasının en yoğun ve futbolculara ödenen rakamların da en üst seviyede olduğunu belirten yöneticiler şu an için beklemeyi uygun görüyor. Adriano ve Caner için yapılan ödemelerden sonra kalan rakam ile 3 oyuncu almanın çok zor olduğunu bilen yöneticiler, tüm şartları Beşiktaş lehine olacak şekilde sonuna kadar zorlayıp gerekirse son güne kadar transfer kovalayacak.



SANTRFOR İÇİN BEKLE-GÖR-AL TAKTİĞİ



Takımın Fortuna Sittard ve Schalke 04 ile oynadığı 2 maçta 5 gol atıp 6 gol yemesi transfer komitesine bazı doneler vermiş durumda. Hücum hattının santrafor transferi yapılmamış olmasına rağmen son iki senede olduğu gibi formda olduğunu gören yöneticiler Cenk Tosun'a sonuna kadar güveniyor ve sezona Cenk ile başlamanın büyük sorun olmayacağını düşünüyor. Transfer komitesi bu sebeple çok yüksek rakamlar isteyen santrfor adaylarının, kendi belirledikleri mali şartlara inmesini bekliyor. Beşiktaş bilindiği gibi geçen sezon da santrafor transferini liglerin başlamasından sonra yapmıştı. Siyah beyazlıların santrafor listesinde Aboubakar, Gignac, Negredo, Babacar, Bony, Carillo gibi isimler var ve şimdilik bekle-gör-al politikası uygulanıyor.



STOPER MUTLAKA ALINACAK



Hazırlık maçlarının Beşiktaş transfer komitesine verdiği 2. done ise Marcelo'nun gidişinden sonra mutlaka stoper takviyesinin yapılması gerektiği. Pepe henüz gelmediği için Tosic, Mitrovic ve Atınç arasındaki uyumsuzluk sahaya net bir şekilde yansıyor ve ilerisi için güven vermiyor. Pepe geldikten sonra Tosic ile birlikte oynayacak, ancak iki oyuncudan birinin sakatlık yaşaması halinde özellikle Şampiyonlar liginde sıkıntı çekileceği ortada. Bu yüzden teknik direktör Güneş mutlaka stoper alınmasını istiyor.



Başta Mangala olmak üzere stoper listesinde bir çok isim olan Siyah Beyazlılar 1.5 ay önce gündemine aldığı ve şartlar oluşmadığı için vazgeçmiş gibi göründüğü Barcelonalı Vermaelen'i de yeniden gündemine aldı. Aynı zamanda Ajax'ın da gündeminde olan Vermaelen'i kiralamak için tekrar harekete geçen Siyah Beyazlılar Belçikalı oyuncuyu ikna ederse Barcelona'ya resmi teklif yapacak.



KANAT TAKVİYESİ ŞARTLAR İZİN VERİRSE OLACAK



Beşiktaş'ın 3. transfer hedefinin de kanat transferi olduğu herkesçe biliniyor.



Ancak, transfer komitesi kanat transferini santrafor ve stoper transferini yaptıktan sonra bitirebilir. Teknik direktör Şenol Güneş aynı zamanda kanat oynama özelliğine de sahip bir santrfor istediği için kanat transferi alınacak santraforun özelliklerine de bağlı olacak. Eğer pivot özellikli bir santrafor alınırsa kanat oyuncusu mutlaka alınacak. Ama, Güneş'in istediği tipte santrafor alınırsa kanat transferi en sona bırakılacak ve gerekirse yapılmayacak.