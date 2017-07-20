Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Samet Geyik ve Can Maxim Mutaf'ı transfer ettiğini duyurdu.
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, iki oyuncuyla da 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Samet Geyik, geçen sezon 14 lig maçında 2,1 sayı ve 1,6 ribaunt ortalamasıyla oynarken, Can Maxim Mutaf ise 20 lig karşılaşmasında 5,1 sayı, 1,1 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.
Siyah-beyazlılar, geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Samet Geyik ve Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Samet Geyik ve Can Maxim Mutaf'ı transfer ettiğini duyurdu.
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