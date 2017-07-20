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Beşiktaş Sompo Japan'dan iki transfer daha

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Samet Geyik ve Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Sompo Japan'dan iki transfer daha

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Samet Geyik ve Can Maxim Mutaf'ı transfer ettiğini duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, iki oyuncuyla da 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Samet Geyik, geçen sezon 14 lig maçında 2,1 sayı ve 1,6 ribaunt ortalamasıyla oynarken, Can Maxim Mutaf ise 20 lig karşılaşmasında 5,1 sayı, 1,1 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #sompo japan
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