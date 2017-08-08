Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Antalyaspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ilk bölümde oyunu daraltma ve dar alandan topu çıkarma üzerinde durdu. Turkcell Süper Kupa'da ilk 11'de oynayan oyuncular, bu çalışmanın ardından antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise pas çalışması ve koşu gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Atınç Nukan ve Gökhan Töre katılmadı.



Adriano devam edemedi

Siyah-beyazlı takımın Brezilyalı oyuncusu Adriano Correia, ısınma hareketlerinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmana devam edemedi.

Sol arka adalesini tuttuğu gözlenen tecrübeli oyuncu, Atiker Konyaspor karşılaşmasında darbe aldığı bölgede ağrı hissedince soyunma odasına gitti.

Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.