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Beşiktaş'ta forma numaraları açıklandı

Beşiktaş, 2017-18 sezonunda futbolcuların giyeceği forma numaralarını açıkladı.

Beşiktaş'ta forma numaraları açıklandı

Siyah beyazlıların resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Beşiktaş'ta 10 numaraformayı artık Oğuzhan Özyakup giyecek.

Oğuzhan Özyakup geçen sezon 15 numara giyiyordu.

İşte Beşiktaş'ın yeni sezon forma numaraları:

Adriano Correia: 3

Aras Özbiliz: 22

Tolgay Arslan: 18

Atınç Nukan: 33

Andreas Beck: 32

Denys Boyko: 71

Caner Erkin: 88

Cenk Tosun: 23

Fabricio Ramirez: 1

Fatih Aksoy: 14

Gökhan Gönül: 77

Atiba Hhutchinson: 13

Hüseyin Yılmaz: 54

Alexander Milosevic: 4

Matej Mitrovic: 2

Necip Uysal: 20

Oğuzhan Özyakup: 10

Orkan Çınar: 15

Ricardo Quaresma: 7

Pedro Franco; 19

Mustafa Pektemek: 11

Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe: 5

Ryan Babel: 8

Sedat Şahintürk: 70

Anderson Talisca: 94

Dusko Tosic: 6

Gökhan Töre: 55

Tolga Zengin: 29

Utku Yuvakuran: 97

Alvaro Negredo: 9

ulusal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #forma #numara
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