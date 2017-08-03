Beşiktaş'ın başarılı oyuncularından Gökhan Gönül ameliyat edildi. Gönül'ün 6 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.

Beşiktaş tarafından futbolcu Gökhan Gönül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verildi.



Gönül'ün sağ bacağında oluşan ağrı şikayeti nedeniyle yapılan tetkikler sonucu; sağ tibia (kaval) kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı (periost) ödemi tespit edildiği belirtildi.



Bu sorunun ileride stres kırığına dönüşmesini engellemek ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla bugün ameliyat edildiği vurgulanan açıklamada, futbolcunun 6 hafta sonra takım ile çalışmalara başlamasının planlanladığı aktarıldı.



Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



Başarılı oyuncumuz Gökhan Gönül'ün sağ bacağında oluşan ağrı şikayeti nedeniyle yapılan tetkikler sonucu; sağ tibia (kaval) kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı (periost) ödemi tespit edilmiştir. Bu sorunun ileride stres kırığına dönüşmesini engellemek ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde, Sağlık Kurulu Başkanımız Dr.Sarper Çetinkaya tarafından oyuncumuz ameliyat edilmiştir. Operasyonu başarılı geçen oyuncumuzun 6 hafta sonra takım ile çalışmalara başlaması planlanmıştır.



Beşiktaş Ailesi olarak Gökhan Gönül'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.



ulusal.com.tr



