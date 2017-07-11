Srebrenitsa Katliamı'nın 22'nci yılı
Srebrenitsa Katliamı'nın 22'nci yılı
''Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmalı''
''Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmalı''
ABD ile Katar anlaştı
ABD ile Katar anlaştı
Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi tarihleri
Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi tarihleri

Beşiktaş'ta Gökhan İnler'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Kulübü, Gökhan İnler'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta Gökhan İnler'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Kulübü, Gökhan İnler'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2016-2017 sezonu başında Beşiktaşımıza transfer olan, transfer sürecinden vedasına kadar her aşamada Beşiktaşlı duruşunu sergilemekten vazgeçmemiş, beyefendi kişiliği ve başarılı performansıyla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Gökhan İnler ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırdığımızı üzülerek duyuruyoruz." denildi.

"Teşekkürler Beşiktaş'ın çocuğu Gökhan İnler" başlığıyla yapılan duyuruda, oyuncuya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilip, bundan sonraki kariyeri için başarı dileklerinde bulunuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #gökhan inler
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
"Anne şehit olursam üzülme, gurur duy, ağlama"
Sonraki Haber
Sözde "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı"na müebbet!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.