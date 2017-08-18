Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor. Kanadalı oyuncu son antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkartıldı.
Deneyimli oyuncunun ağrılarının olduğu ve sabah saatlerinde tesisten ayrıldığı öğrenildi. Atiba'nın yerine oynaması muhtemel isimler Medel, Tolgay ve Necip Uysal.
Bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Sakatlanan Atiba bu maçta forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor. Kanadalı oyuncu son antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkartıldı.
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