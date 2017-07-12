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Beşiktaş'ta son dakika! Marcelo, Lyon'a gidiyor

Beşiktaş Marcelo'yu Lyon'a sattı. Brezilyalı futbolcu Fransa'ya gitmek için saat 15:00'da İstanbul'dan ayrılacak.

Beşiktaş'ta son dakika! Marcelo, Lyon'a gidiyor

Beşiktaş Marcelo'yu Lyon'a sattı. Brezilyalı futbolcu Fransa'ya gitmek için saat 15:00'da İstanbul'dan ayrılacak.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #lyon #marcelo #beşiktaş
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