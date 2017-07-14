Sosyal medya hesabından uçak içinde kendisinin Vodafone Park'a baktığı bir karikatür yayınlayan ve "Kendine iyi bak." mesajı paylaşan Marcelo Guedes, şunları kaydetti:
"Başkana, antrenörlere ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Benim için inanılmaz deneyimdi. Unutulmaz iki şampiyonluk yaşadım. Her şeyi yapmış olarak kulüpten ayrıldığımı düşünüyorum. Arkamda bir gün buluşacağımıza inandığım arkadaşlar bırakıyorum. Bu bir veda değil. Beşiktaş ailesine her şey için teşekkür ediyorum. Teşekkürler kartal."
Beşiktaş'tan Fransa'nın Olympique Lyon takımına transfer olan Marcelo Guedes, siyah-beyazlı formayla unutulmaz iki şampiyonluk yaşadığını belirtti.
Sosyal medya hesabından uçak içinde kendisinin Vodafone Park'a baktığı bir karikatür yayınlayan ve "Kendine iyi bak." mesajı paylaşan Marcelo Guedes, şunları kaydetti:
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