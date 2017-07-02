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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Siyah-beyazlı ekip, salonda çalıştı

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir saate yakın çalışma gerçekleştirdi. Salondaki çalışmada denge, kuvvet ve kondisyon artırıcı hareketler üzerinde duruldu.

Antrenmana, izinli oyuncular Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Marcelo Guedes, Fabricio Ramirez, Anderson Talisca ile Portekiz Milli Takımı formasıyla FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda mücadele eden Ricardo Quaresma katılmadı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #yeni sezon hazırlıkları #süperlig #spor toto süper lig #futbol #beşiktaş
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