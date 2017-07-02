Antrenmana izinli olan 8 futbolcunun yanı sıra Portekiz Milli Takım formasıyla Konfederasyonlar Kupası’nda yer alan Ricardo Quaresma katılmadı

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idmana A Milli Takım'nın Makedonya ve Kosova ile yaptığı maçların kadrosunda yer alan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, izinli oyuncular Fabricio, Marcelo, Adriano, Talisca ve Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz Milli Takımı ile mücadele eden Quaresma katılmadı.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmana denge oyunlarıyla başlayan siyah-beyazlı futbolcular, çeşitli pas organizasyonlarının ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yapılan istasyon koşularıyla sona erdi.



Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah ve akşam yapacağı çift idmanla devam edecek.