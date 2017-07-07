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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Antrenmana, yeni transfer Pepe'nin yanı sıra Gökhan Gönül, Quaresma ve Talisca katılmadı

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım halinde yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başladı.
Futbolcular; halat çekme, top kontrolü, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktik programın yer aldığı uygulamalar ile yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamladı.
Antrenmana, yeni transfer Pepe'nin yanı sıra Gökhan Gönül, Quaresma ve Talisca katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Hazırlık maçları
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda 23 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde kamp yapacağı İspanya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlılar; 25 Temmuz Salı günü Valladolid, 27 Temmuz Perşembe günü Las Palmas ve 30 Temmuz Pazar günü Real Betis ile karşılaşacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #futbol #beşiktaş #antrenman
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