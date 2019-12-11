Beşiktaş'tan 2 isim hakkında flaş transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.