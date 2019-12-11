banner1199

banner1197

Beşiktaş'tan 2 isim hakkında flaş transfer açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'da forma giyen futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transfer gündemlerinde yer almadığını belirtti.

SPOR 11.12.2019, 13:23
Beşiktaş'tan 2 isim hakkında flaş transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#beşiktaş #süper lig #Demir Grup Sivasspor #Emre Kılınç #Mert Hakan Yandaş
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P