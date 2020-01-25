banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası

Beşiktaş Kulübü, yarın İzmir'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçında, Elazığ'da yaşanan depremde zarar görenler için kendilerine ayrılan deplasman tribününün önünde Kızılay standı kurulacağını açıkladı.

SPOR 25.01.2020, 19:45
Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası

Beşiktaş'tan Elazığ'a destek!

Beşiktaş Kulübü, yarın İzmir'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçında, Elazığ'da yaşanan depremde zarar görenler için kendilerine ayrılan deplasman tribününün önünde Kızılay standı kurulacağını açıkladı. 

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe-Beşiktaş maç öncesi ve sonrası, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi için, kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere bize ayrılan tribünün önünde Kızılay standı açılacaktır. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." denildi.

Kaynak: AA
Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P