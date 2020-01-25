Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası
Beşiktaş Kulübü, yarın İzmir'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçında, Elazığ'da yaşanan depremde zarar görenler için kendilerine ayrılan deplasman tribününün önünde Kızılay standı kurulacağını açıkladı.
SPOR 25.01.2020, 19:45
Beşiktaş'tan Elazığ'a destek!
Beşiktaş Kulübü, yarın İzmir'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçında, Elazığ'da yaşanan depremde zarar görenler için kendilerine ayrılan deplasman tribününün önünde Kızılay standı kurulacağını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe-Beşiktaş maç öncesi ve sonrası, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi için, kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere bize ayrılan tribünün önünde Kızılay standı açılacaktır. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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