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Beşiktaş'tan KAP'a Gomez açıklaması

Beşiktaş, Mario Gomez'in Fiorentina'dan Wolfsburg'a olan transfer süreci ile ilgili KAP'a açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan KAP'a Gomez açıklaması
Beşiktaş, Mario Gomez'in Fiorentina'dan Wolfsburg'a olan transfer süreci ile ilgili KAP'a açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın transferden doğan hakkının 525 bin Euro olarak belirlendiğinin ve hukuki sürecin devam ettiğinin ifade edildiği açıklaması şu şekilde: ''Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.

 Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliği, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da dikkate alarak, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgeleri incelemeye devam etmekte olup bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımlar belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.''

Kaynak: DHA
Etiketler; #beşiktaş #mario gomez #Fiorentina #Wolfsburg #kap
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