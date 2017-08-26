Beşiktaş'tan flaş karar
Beşiktaş'tan flaş karar
Şok görüntü! Seyir halindeyken bakın ne yapıyor
Şok görüntü! Seyir halindeyken bakın ne yapıyor
İstanbul'da feci kaza
İstanbul'da feci kaza
Hastanede panik!
Hastanede panik!

Beşiktaş'tan karar: Avrupa'da deplasmana taraftar götürmeyeceğiz

Divan Kurulu'nda konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Avrupa'da bundan sonraki 3 deplasmanımıza taraftar götürmeyeceğiz" dedi

Beşiktaş'tan karar: Avrupa'da deplasmana taraftar götürmeyeceğiz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda konuşma yaptı.

İşte Fikret Orman'ın sözleri:

UEFA'dan geçen sezon çok ağır bir çeza aldık. Kurallar böyle olduğu için yapacak bir şey yok. UEFA Başkanı'yla bir görüşme yaptık. Servet Yardımcı da benle beraberdi. Avrupa'da Türk olup yabancı pasaportlu vatandaşımız var. Onlara satılan bilet bizim ukdemizde değil. Alex bey de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte önemli kararlar aldık. Avrupa'da bundan sonraki 3 deplasmanımıza taraftar götürmeyeceğiz. Orada olabilecek her olay Türkler mal edilebileceği için bu riski alamazdı. 

- Transferde çılgınlık yapmayacağız. Nokta atışlar yaptık.  

- Çok kenetlenmemiz lazım. Her gün bir olayla karşılaşıyoruz.

ulusal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #avrupa #deplasman
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Murat Başoğlu'nun abisinin taciz skandalına karıştığı iddia edildi
Sonraki Haber
ABD'de beklenen kasırga ana karaya ulaştı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.