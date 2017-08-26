Divan Kurulu'nda konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Avrupa'da bundan sonraki 3 deplasmanımıza taraftar götürmeyeceğiz" dedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda konuşma yaptı.



İşte Fikret Orman'ın sözleri:



UEFA'dan geçen sezon çok ağır bir çeza aldık. Kurallar böyle olduğu için yapacak bir şey yok. UEFA Başkanı'yla bir görüşme yaptık. Servet Yardımcı da benle beraberdi. Avrupa'da Türk olup yabancı pasaportlu vatandaşımız var. Onlara satılan bilet bizim ukdemizde değil. Alex bey de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte önemli kararlar aldık. Avrupa'da bundan sonraki 3 deplasmanımıza taraftar götürmeyeceğiz. Orada olabilecek her olay Türkler mal edilebileceği için bu riski alamazdı.



- Transferde çılgınlık yapmayacağız. Nokta atışlar yaptık.



- Çok kenetlenmemiz lazım. Her gün bir olayla karşılaşıyoruz.



ulusal.com.tr