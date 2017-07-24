Beşiktaş Kulübü, Gaziantepspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Orkan Çınar'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan bilgide, "Orkan Çınar'ın transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Genç futbolcu Orkan, geçen sezon Süper Lig'den düşen Gaziantepspor'da 21 resmi maçta 3 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı kulüp, Gaziantepspor'la Orkan Çınar'ın transferi için görüşmelere başladı.
Beşiktaş Kulübü, Gaziantepspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Orkan Çınar'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
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