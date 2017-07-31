beIN SPORTS Türkiye'nin haberine göre, Beşiktaş, Şenol Güneş'e gelen teklife olumsuz yanıt verdi

beIN SPORTS Türkiye'nin haberine göre, Beşiktaş, Şenol Güneş'e gelen teklife olumsuz yanıt verdi.



4 MAÇLIK TEKLİF GELMİŞTİ



Şenol Güneş ile Yıldırım Demirören Milli Takım konusunu görüştü. İspanya dönüşü İstanbul'a iner inmez Demirören'le bu konuyu konuşan Güneş, geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında söylediği gibi Milli Takım'ı çalıştırmayı düşünmediğini söyledi.



Güneş de "Görüşme talebinize nezaketen 'Evet' dedim ancak bu görüşme yöntemini de doğru bulmuyorum. Lig çok amansız bir yarışa sahne olacak. Teklifi kabul edersem, futbolcular arasında olmayan bir gerilim meydana gelebilir. Eylül ayından Şampiyonlar Ligi de başlıyor. Bu da her anlamda daha fazla zorlaştırabilir işleri... Ancak bunun dışında her anlamda yardım etmeye de hazırım" demişti.



ulusal.com.tr