Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bugün itibarıyla performanstan memnun değilim

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, tur atlamalarına rağmen futbolcularının oyunundan memnun olmadığını söyledi.

Anagold 24Erzincanspor'un başarılı işler yapmaya çalışan bir takım olduğunu aktaran Avcı, "İlk maçta da iyi bir oyun ortaya koymuşlardı ve umarım gelişimlerine devam ederler. Oynamayan ve altyapıdan gelen oyuncuların performanslarına baktığımız zaman iyi bir oyun ortaya koymadık. Karşımızda doğru işler yapmaya çalışan bir takım vardı ve onun için halı sahada da, minyatür kalede de oynasan, futbolun gerçeklerinde kaybetmek istemezsin." diye konuştu.

Avcı, tur atlamanın kendisini tatmin etmediğini belirterek, "Beşiktaş forması, ağır bir formadır. İlk maçın 3-0 olması hiç önemli değil. Bugün itibarıyla performanstan memnun değilim. Hem bireysel hem de oyuncu performansı anlamında memnun değilim. Tur atlamış olabiliriz ama bu, beni tatmin etmez. Tur atlamak iyidir ama oyundan memnun değilim. Rakibi hem ligdeki liderlikleri hem de iki maçta gösterdiği oyundan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıgül: "Bizi tatmin eden bir müsabaka oldu"

Anagold 24Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, futbolun gerçeklerini ortaya koymak için mücadele ettiklerini aktardı.

Tur atlamak için mücadele ettiklerini dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Oyunu güzelleştirmek adına futbolun gerekleri noktasında güzel şeyler yapmaya çalıştık. 'Gücümüzün yettiği kadar Beşiktaş Kulübüne cevap vermeye çalışacağız.' demiştim. Bugün de bunu başarmaya çalıştık. İyi mücadele ederek 2-0 kazandık. Tur için değil ama oyun anlamında bizi tatmin eden bir müsabaka oldu. Beşiktaş'a bundan sonraki turlarda başarılar diliyorum."