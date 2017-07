Beşiktaş'ın başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ve dünyaya açılma projesi etkilerini göstermeye başladı bile.

İlk etapta tecrübe kazanmak ve oradaki ortamı yakından görmek i çin Çin'e giderek Schalke 04 ile hazırlık maçı yapan Beşiktaş 'ın seyahati İngiliz gazetesi The Guardian 'a da konu oldu.The Guardian Beşiktaş'ı manşet e taşıdığı haberinde Çin açılımına dikkat çekerek, ''Türkiye'nin Chelsea'si olacak'' ifadesini kullandı.Beşiktaş'ın Çin pazarına açılmasına çok büyük önem veren ve bu açılım için 2 yıldır uğraşan başkan Fikret Orman da gazeteye bir röportaj verdi.Orman, röportajında, ''2012 yılında Beşiktaş başkanı olduğunda kimse bu kulübün başkanı olmak istemiyordu. Biz bu görevi kabullendik.Chelsea tıpkı Beşiktaş'taki Ortaköy semti gibi bir yer. Ama onların dünyada 300 milyon taraftarı var. Bizim neden olmasın. Beşiktaş'ta dünyaca bilinen bir marka ve şu an için bizim 30 milyon taraftarımız var. Amacımız bu sayıyı 100 milyona çıkarmak. Çin'e yaptığımız tur da bu amaç için atılan bir adım. Çin'e yapılan bu ziyaretler uzun bir dönemin parçası ve bu turlar tekrar yapılacak. Çin'in yanı sıra Malezya, Endonezya, ve ABD için de bu turları düşünüyoruz.Süper Lig'de de çok büyük isimler ve yetenekli oyuncular var. Artık Beşiktaş'ın Türkiye dışına çıkma vakti geldi. Bu da ilk adımımız olacak. Global bir dünya markası olmak için ilk adım buydu. Bizim de Quaresma, Pepe, Talisca gibi dünyaca tanınan bilinen oyuncularımız var. Global bir kulüp bir günde olmuyor. Bunun her şeyiyle başlaması gerekiyor. Bizim uzun bir planlamamız var ve buna adım adım gideceğiz.'' diye konuştu.Beşiktaş Çin projesini sadece bu yılki 3 günlük seyahatle sınırlandırmayacak ve önümüzdeki senelerde en az 10 günlük kamplar ve maç planlamalarını Çin'e göre ayarlayacak. Siyah Beyazlılar Çin'in yanısıra Malezya, Endonezya, Japonya, Kore ve Amerika gibi ülkelere de maç yapmak için gidecek.