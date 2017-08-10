Olaylı Süper Kupa maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kulüplere cezayı kesti. Atiker Konyaspor 5, Beşiktaş ise 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise söylediği sözlerden dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı. Siyah Beyazlı ekipten yapılan açıklamada "haksız karara itirazda bulunacağız" denildi. Öte yandan maçta sahaya bıçak atan kişi gözaltına alındı, sorgulandı, serbest bırakıldı

Ses bombaları ve meşaleler atıldı. Stadyuma bıçak sokuldu. Tribünler sahaya indi. Süper Kupa maçının kulüplere faturası belli oldu.



İlk ceza Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulüplere geldi. PFDK; Atiker Konyaspor 5, Beşiktaş ise 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu sözleri çok tartışılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Orman'ı 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırdı.



İki kulüp ayrıca para cezasına da çarptırıldı. Konyaspor'a 250 bin ve Beşiktaş'a 100 bin lira para cezası verildi. Fikret Orman da "dünyayı ayağa kaldırırım" ifadesi için 30 bin lira ödeyecek.



Saha olaylarının yanında Konyasporlu taraftarlarının "çirkin ve kötü tezahürat"larına da 100 lira ceza verildi.



Son sözü ise nihai karar mercii Tahkim Kurulu verecek. Beşiktaş'ın cezasının onanması durumunda son şampiyon yeni sezona sehircisinden yoksun girecek. Antalyaspor karşılaşmasında taraftarlar alınmayacak.



Tahkim konuyla ilgili kararını vermeden cezalara itiraz yolu da bulunuyor. Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Tahkim kuruluna itiraz edileceği açıklandı.



Öte yandan sahaya "Kelebek" olarak nitelendirilen bıçak atan kişi tespit edildi. Konuyla ilgili Konya Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. 20 yaşındaki şüpheli hakkında, "Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair" Kanun uyarınca işlem yapıldı. Zanlının ifadesi alındı ve ardından serbest bırakıldı.



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