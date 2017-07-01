Siyah-beyazlı takım, 2017-2018 futbol sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı takımın sezonun ilk antrenmanı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Güneş, antrenman öncesi futbolculara kısa bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın ardından kısa süreli bir yürüyüş yapan siyah-beyazlılar, koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın ilk antrenmanı istasyon koşularıyla tamamlandı.



9 oyuncu yok

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 9 oyuncusundan yoksun başladı.

Geçen sezonun bitmesinin ardından A Milli Takım'nın Makedonya ve Kosova ile yaptığı maçların kadrosunda yer alan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun, çalışmaya katılmadı.

İzinli oyuncular Fabricio Agosto Ramirez, Marcelo Guedes, Adriano Correia ve Andersan Talisca da antrenmanda yer almadı.

Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz Milli Takım formasıyla mücadele eden Ricardo Quaresma da ilk çalışmada bulunmadı.

Bu oyuncular, 4 Temmuz Salı gününden itibaren takımla çalışacak.



Kiradan dönenler katıldı

Siyah-beyazlı kulübün geçen sezon başka takımlara kiraladığı 5 futbolcu da ilk antrenmanda yer aldı.

Geçen sezon kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Pedro Franco, Alexander Milosevic ile kaleci Denys Boyko antrenmana katıldı.

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve yeni sezon tekrar aynı şekilde siyah-beyazlı formayı giymesi beklenen Atınç Nukan da takımla çalıştı.



Serin havada çalıştılar



Beşiktaşlı futbolcular, İstanbul'daki ilk antrenmanda sıcak havanın etkisini yaşamadı.

Gün içinde aşırı sıcaklık yaşanırken, akşam saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki serin hava oyuncuların rahat hareket etmelerini sağladı.



15 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak



Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını 15 Temmuz Cumartesi gününe kadar İstanbul'da sürdürecek.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki çalışmaların ardından 16 Temmuz Pazar günü Almanya'nın Schalke 04 ekibiyle yapacağı hazırlık maçı için Çin'e gidecek. Beşiktaş, 19 Temmuz'daki karşılaşmanın ardından 20 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

Siyah-beyazlı takımın 23 Temmuz'da da kamp çalışmaları için İspanya'ya gitmesi bekleniyor.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.