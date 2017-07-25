Beşiktaş'ın kalecisi Fabricio, kısa vadede ilk hedeflerinin Süper Kupa maçı olduğunu söyledi.

Beşiktaşlı futbolcular Fabricio Agosto Ramirez ve Andreas Beck, takım olarak İstanbul ve Çin'de iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini, İspanya'daki kamp ile hazırlıkları tamamlamayı arzuladıklarını söyledi.



İki oyuncu, siyah-beyazlı ekibin antrenman yaptığı Marbella Futbol Merkezi'nde düzenledikleri basın toplantısında, kamp çalışmaları ve yeni sezon hedefleriyle ilgili görüşlerini aktardı.



Siyah-beyazlı ekibin İspanyol kalecisi Fabricio, İstanbul'da her gün çift antrenman yaptıklarını belirterek, "Fiziksel kondisyona yönelik çalışmalar yaptık. Kısa vadede ilk hedef Süper Kupa maçı olacak. Çin'de çok önemli deneyim yaşadık. Artık şeklimizi bulmamız gerekiyor. Hazır hale gelmemiz gerekiyor. Şu anda sıkı şekilde Süper Kupa'ya hazırlanıyoruz. Geçen sezon kaybetmiştik, bu sezon mutlaka almayı istiyoruz." diye konuştu.



Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı olduklarını vurgulayan İspanyol kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Grubu mutlaka geçmek istiyoruz. Grupta iyi performans gösterdikten sonra devam etmeyi arzuluyoruz. Geçen sezon canımız çok yandı. Dinamo Kiev maçı bize saplanmış çivi gibiydi. Adım adım gittiğinizde hem prestij kazanıyorsunuz hem kulüp finansal açından kazanç sağlıyor. Bu sezon bunu başarmak istiyoruz."



Beck: Maç temposuna yaklaşıyoruz



Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck ise İstanbul'da yoğun iki hafta geçirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çok yoğun antrenmanlar yaptık. Temel ve fiziksel unsurlar üzerinde çalıştık. Şu anda zinde durumdayız. Herkesin yüzünde bir gülümseme var. Aramıza katılan oyuncular oldu. Yavaş yavaş şeklimizi oluşturuyoruz ve maç temposuna yaklaşıyoruz."



Yeni sezonda da en büyük hedeflerinin şampiyonluk olduğunu anlatan Alman futbolcu, "Geride kalan iki sezonda kulüp hem saha içinde hem saha dışında adım adım ileriye gitti. Şimdi tekrar ileriye doğru bir adım atmak istiyoruz. Daha büyük bir adım atmak istiyoruz. Özellikle Avrupa'da büyük adım atmak istiyoruz." şeklinde konuştu.