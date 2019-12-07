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Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'da kas zorlanması saptandı

N'Koudou'da kas zorlanması tespit edildi.

SPOR 07.12.2019, 10:35
Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'da kas zorlanması saptandı

Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'da kas zorlanması tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile oynanan maçta ağrı hisseden N'Koudou'nun, sol bacak üst arka (biceps) adalesinde birinci derece kas zorlanması belirlendiği bildirildi.

Siyah-beyazlı oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
#beşiktaş
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