Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe, "Bugüne kadar oynadığım takımlarda formayı nasıl son damlaya kadar terlettiysem, Beşiktaş'ta da aynı şeyi yapacağım. Ligde iyi olursak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedef olan gruplardan çıkmayı başarırız." dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe), siyah-beyazlı takıma başarılar kazanmak için geldiğini söyledi.



Portekizli futbolcu, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok özel duygular içerisindeyim. Burada fantastik günler geçiriyorum. Günde çift antrenman yapıyoruz. Çok güzel ve sıkı çalışıyoruz. Önümüzde Süper Kupa maçı var. Kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.



Kariyeri boyunca futbolda birçok başarı yaşadığını anlatan Pepe, siyah-beyazlı takıma transfer süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"Büyük takımlar benimle ilgileniyordu, teklif de yaptılar. İstenmek her zaman çok güzel bir duygu. Bu süreç içerisinde Beşiktaş'ın bana gösterdiği ilgi ve sevgi gerçekten çok önemliydi. Kariyerimin bu döneminde buna ihtiyacım vardı. Transfer sürecinde internet üzerinden gönderilen mesajlar çok etkiliydi. Sadece bana değil, aileme gösterilen sevgi gösterisi gerçekten çok güzeldi. Özellikle Vadafone Park'ı gördükten sonra buraya gelmem çok daha kolay oldu."



Transfer sürecinde siyah-beyazlı takımda oynayan vatandaşı Ricardo Quaresma ile görüştüğünü aktaran Pepe, "Takım içindeki atmosferi sordum. Beşiktaş'ın iyi bir yapılanması olduğundan haberim vardı. Takım içinde iyi bir arkadaşlık ve aile ortamı olduğunu anlattı. Kendisiyle uzun zamandır milli takımda oynuyoruz. Daha önce de konuşmuştuk. Türkiye ve Beşiktaş'ın çok güzel olduğunu daha önce bana defalarca anlatmıştı." diye konuştu.

Beşiktaş'ın başarısı için elinden geleni yapacağı anlatan Portekizli futbolcu, "Profesyonel bir oyuncuyum. İşimi göstermek için buradayım. Takım arkadaşlarıma ve Beşiktaş'a yardım edeceğim. Kazanmak için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.



"Lige odaklanmamız lazım"



Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını anlatan Portekizli futbolcu, yeni sezon hedefleriyle ilgili şunları söyledi:



"Tamamen lige odaklanmamız lazım. Tecrübelerime dayanarak konuşuyorum; Real Madrid ile ligde iyi gittiğimiz zamanda bunu Şampiyonlar Ligi'ne de yansıttık. Devre arasına kadar lige odaklanmamız lazım. Ligde iyi olursak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedef olan gruplardan çıkmayı başarırız. Bizim için en önemlisi lig. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başarırsak, sonra maç maç değerlendirip hayal kurmaya başlayabiliriz."



Pepe, zor bir yapıya sahip olmadığını dile getirerek, "Çok basit bir insanım, sade alışkanlıklarım var. Bunları karşılamak çok zor değil. Küçük, basit şeylerle mutlu olabiliyorum. Zaten kısa zaman içinde bunu göreceksiniz. Türkiye'nin büyük bir kulübündeyim. Beşiktaş formasını giymek ve Beşiktaş taraftarını temsil etmek benim için yeterli bir motivasyon." şeklinde görüş belirtti.