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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

- İzinden dönen Marcelo, Adriano ve Fabricio antrenmanlara başladı

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirilen idmana, izinden dönen Marcelo Guedes, Adriano Correia ve Fabricio Ramirez de katıldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana, sağlık kontrollerine katılan oyuncuların yanı sıra milli takımlarda bulunan bazı futbolcuların ise katılmadığı belirtildi.

Futbolcuların kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdiği antrenmanın sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idmanın yarı sahada yapılan çift kale maçta tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Etiketler; #Anrenman #beşiktaş #futbol #spor toto süper lig #süperlig
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