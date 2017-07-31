Beşiktaş'ın iki önemli oyuncusu Adriano ve Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın Real Betis ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Adriano, "Geçen sezonu şampiyon bitirdik.



Herkes bunun bilincinde.



unu bir üst seviyeye taşımamız lazım. Yüzde yüz değiliz, hocayla da konuşuyoruz.



Hepimizden yüzde yüzün daha fazlasını istiyor. Takımın yürümesi için bu lazım.



Yüzde yüzü bulmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



Marcelo'nun gidişi hakkında da konuşan Brezilyalı oyuncu, "Önemli bir oyuncuyu kaybettik ama kadromuzda geçmişten gelen iyi savunma oyuncuları var.



Pepe'nin gelmesiyle savunma hattı daha iyi olacak.



Bugün kazanmak istiyorduk ama maalesef kazanamadık.



Zor bir sezon bizi bekliyor. Elimizden geldiğince çalışıp, üstüne koyup başarılı olacağız.



Bu seneyi, geçen seneye göre daha kolay yapacağız" diye konuştu.



Oğuzhan Özyakup ise Çin kampının kendileri için iyi bir tecrübe olduğunu söyleyerek Pepe transferini değerlendirdi:



"Pepe şu anda uyum süreci içerisinde. Marcelo ilk geldiğinde çabuk uyum sağlamıştı, Pepe de yavaş yavaş bize adapte olacak ve çok iyi katkı verecektir" diye konuştu.