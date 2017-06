"Kombinesi ya da bileti olan her 4 kişiden birinin maça gitmemesinin bir numaralı sebebini sportif başarı olarak gözlemliyoruz. Sportif başarı olmadığı zaman taraftar maça gitmemeye başlıyor ancak diğer etkenler de tabi göz ardı edilmemeli"

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Türkiye'de kombinesi ya da bileti olan her 4 kişiden birinin maça gitmediğini söyledi.

Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Passolig kartının, taraftarların sevdikleriyle güven içinde statlara gidebilmelerini sağladığını vurgulayarak, 14 Nisan 2014'te uygulanmaya başlanan yeni yasal düzenlemeyle kağıt biletlerin yerini elektronik biletlere bıraktığını anımsattı.

Elektronik bilet projesi kapsamında bugüne kadar 2 milyon 850 binden fazla sporseverin Passolig kartı satın alarak takımlarını tribünlerde yalnız bırakmadığını belirten Kazancı, bir sezonda yaklaşık 900 bin kartın satıldığını dile getirdi.

Sistemin başarılı bir şekilde işlediğini ve yoğun şekilde kullanıldığını anlatan Kazancı, kombine ve bilet konusunda ilginç istatistiklerin de ellerinde bulunduğunu kaydetti.

Kombine ve bilet almak isteyen taraftar için Passolig'in zorunlu olduğunu hatırlatan Ceyhun Kazancı, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kombinesi ya da bileti olan her 4 kişiden biri maça gitmiyor. Bu, çok önemli bir konu. Passolig'de hep seyirci sayısının azaldığına dair eleştiriler var ama bu konu tamamen bizim dışımızda. Çünkü belli ki taraftarın Passolig'i var, kombine veya bilet almış. Dolayısıyla o her 4 kişiden birinin maça gitmemesinin bir numaralı sebebini sportif başarı olarak gözlemliyoruz. Sportif başarı olmadığı zaman taraftar maça gitmemeye başlıyor ancak diğer etkenler de tabi göz ardı edilmemeli. Stadyumun konumu, fiziki şartları, maç saati gibi... Bilet fiyatları da bu konudan bağımsız ama maçlara gidişi etkileyen unsur olarak sayılabilir."

Yeni sezon için kombine satışlarının başladığına işaret eden Kazancı, "Türkiye'de kombine olarak yaklaşık 200 binden fazla potansiyel olduğunu görüyoruz. Kombinede Beşiktaş 30 binde, geçen yıl Fenerbahçe ve Galatasaray ise onu takip etti." diye konuştu.



"Bilet transferi yoğun şekilde kullanılıyor"

Ceyhun Kazancı, bilet transferi hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bilet transferi şu anda çok yoğun şekilde kullanılıyor. Önceden fiziksel bilet söz konusu olduğunda eğer taraftar maça gitmiyorsa kombinesi ya da bileti varsa bunu fiziksel olarak birine teslim etmesi lazımdı. Ancak şu an sistem elektronik. Yapılması gereken, Passolig sitesi üzerinden eğer karşıdaki kişinin de Passolig kartı varsa, onun TC numarasını yazarak transfer etmek. Transfer edilen kişi de kartıyla maça girebiliyor."

Bu sistemin bir uzantısı olan yeniden bilet satışı konusuna da dikkati çeken Kazancı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sistemi bu yıl Beşiktaş çok yoğun kullandı, çünkü stadyumunu sıklıkla dolduran takım Beşiktaş'tı. Özellikle Avrupa kupası maçları ve derbilerde biletler günler öncesinde bitti. Sistem şöyle; kombineniz var ama o maça gidemeyeceksiniz ve transfer edeceğiniz kişi yok. O zaman yapmanız gereken, bileti kulübe iade etmek. Kulüp, hangi tribündeyse, o maç için belirlenen fiyat neyse bileti satışa çıkarıyor. Bilet satıldığı anda, fiyatın yarısı taraftara para puan olarak yükleniyor, kalan yarısı da kulübe hasılat olarak tekrardan yazılıyor. Taraftar o para puanı bir sonraki yıl kombine alırken indirim olarak kullanıyor, kulüp de sattığı kombineden tekrardan gelir elde edebiliyor. Bu, her iki taraf için de son derece faydalı bir sistem. Yoğun bir şekilde de kullanılmaya başlandı."