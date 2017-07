Çim kortta oynanan tek grand slam özelliğini taşıyan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda bu yıl, tekler şampiyonlarına 2,2'şer milyon sterlin para ödülü verilecek

İlk kez 1877 yılında düzenlenen, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları, yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 3-16 Temmuz tarihlerinde 131. kez organize edilecek.

2017 Wimbledon'da toplam 31,6 milyon sterlin ödül dağıtılacak. 15 bin seyirci kapasiteli merkez kortta 15 Temmuz'da yapılacak tek kadınlar ve 16 Temmuz'da oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 2,2 milyon (geçen yıl 2 milyon) sterlin para ödülü verilecek.

Bu yıl Avustralya Açık ve Fransa Açık'tan sonra Wimbledon'da da çift kadınlarda ana tabloya çıkan İpek Soylu, turnuvada Türkiye'yi temsil edecek. 21 yaşındaki İpek, grand slam turnuvalarındaki ilk ana tablo maçını kazanmaya çalışacak.

Dünya çiftler sıralamasının 92. basamağındaki İpek, ilk turda, 115. sıradaki Taylandlı Varatchaya Wongteanchai ile beraber Mandy Minella (Lüksemburg)-Anastasija Sevastova (Letonya) ikilisinin karşısına çıkacak.



Wawrinka için anlamı büyük

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray gibi belki de tenis tarihinin en başarılı nesline denk gelmesine rağmen son 3 yılda kazandığı grand slam turnuvalarıyla "Ben de varım." diyen Stanislas Wawrinka için 2017 Wimbledon'ın anlamı çok daha büyük olacak.

2014'te Avustralya Açık, 2015'te Fransa Açık, 2016'da ise ABD Açık'ı kazanan 32 yaşındaki tenisçi, 2014'ten beri her yıl grand slam kazanma adetini sürdürürse hem Wimbledon'daki ilk şampiyonluğunu ilan edecek hem de kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında 1 numaraya yerleşecek.

İsviçreli tenisçi, şampiyonluğu durumunda ayrıca Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic'ten sonra 4 büyük turnuvayı da kazanmak anlamına gelen "kariyer grand slam" yapacak.

Buraya unvanını korumaya gelen Murray'nin, 2016'nın kasım ayından bu yana elinde tuttuğu dünya 1 numarası unvanını kaybetme riski var. 4. turda 14 numaralı seribaşı Lucas Pouille ya da 20 numaralı seribaşı Nick Kyrgios, çeyrek finalde ise Wawrinka ile eşleşme ihtimali bulunan Murray, zirvede kalmak için finale çıkmak zorunda.

Sakatlık sorunları yaşadığı 2015 ve 2016 sezonları sonrası bu yıl Avustralya Açık'ta finale yükselen ve 10. Roland Garros şampiyonluğunu elde eden 4 numaralı seribaşı Nadal, Murray ve Wawrinka ile ana tablonun aynı yarısında yer alıyor. İspanyol tenisçi, 2017'deki formunu korur ve 6 yıl sonra Wimbledon'da finale adını yazdırırsa 2014'ün haziran ayından bu yana ilk defa dünya sıralamasının ilk basamağına çıkacak.

Sakatlıktan döndükten sonra Avustralya Açık, Indian Wells Masters ve Miami Masters'ı kazanarak 2017'ye muhteşem bir giriş yapan ancak toprak kort sezonunu es geçen 3 numaralı seribaşı Federer ise buradaki 8. şampiyonluğunu kazanıp rekoru tek başına ele geçirmeye çalışacak.

2016'da Fransa Açık'taki ilk şampiyonluğunu elde ettiğinden beri formu giderek düşen ve dünya 1 numarası unvanını 122 hafta sonra Murray'e kaptıran 2 numaralı seribaşı Djokovic, Andre Agassi'den sonra antrenör ekibine eklediği Mario Ancic'le eski performansına ulaşmayı umuyor.

Federer ile Djokovic'in bulunduğu ana tablonun aynı yarısında ayrıca 6 numaralı seribaşı Milos Raonic, 8 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 10 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve 13 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov dikkati çekiyor.



- Kadınlarda şampiyonu tahmin etmek zor



Sporseverler, uzun yıllardır kadınlar tenisini sürükleyen Serena Williams ve Maria Sharapova'yı, Fransa Açık'tan sonra Wimbledon'da da izleyemeyecek. 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" Serena Williams, bebek beklediği, kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Sharapova ise sakatlığı yüzünden turnuvada yer almayacak.

Bu ikilinin yokluğunda şampiyonluk mücadelesi oldukça çekişmeli geçecek. Rüya bir sezon geçirdiği 2016'daki formundan uzak Angelique Kerber, dünya 1 numarası unvanını kaybetmekle karşı karşıya. Geçen yıl final oynadığı için savunması gereken fazlaca puan olan Kerber'e, çektiği kura da pek yardımcı olmayacak.

Alman tenisçinin, 3. turda 2014 yarı finalisti ve 32 numaralı seribaşı Lucie Safarova, 4. turda 2015 finalisti ve 14 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, çeyrek finalde ise 7 numaralı seribaşı Svetlana Kuznetsova ya da 9 numaralı seribaşı Agnieszka Radwanska ile karşılaşma olasılığı yüksek.

Çim kort sezonundaki etkili oyunu nedeniyle Wimbledon'da kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna yakın gözüken 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova da Kerber'in yarı finaldeki muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

Pliskova gibi Kerber'i dünya sıralamasının zirvesinden indirme hesapları yapan 2 numaralı seribaşı Simona Halep'i ise yarı finale kadar 2 kez Wimbledon şampiyonu Petra Kvitova, 6 numaralı seribaşı Johanna Konta ve 15 numaralı seribaşı Elena Vesnina gibi isimler bekliyor.

4 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 10 numaralı seribaşı Venus Williams ve Roland Garros'da kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşayan 13 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko da ana tablonun Halep ile aynı yarısında bulunuyor.



Wimbledon'ı diğerlerinden ayıranlar

En eski tenis turnuvası özelliğini taşıyan Wimbledon, ilk defa 9 Temmuz 1877 tarihinde yalnızca erkeklerden oluşan Britanyalı 22 tenisçinin katılımıyla düzenlendi. 23 Temmuz 1868'de kroket (krikete benzer bir açık hava oyunu) oynanması için kurulan, 1877'de ise "All England Lawn Tenis ve Kroket Kulübü" adını alan tesislerdeki ilk turnuvayı, Spencer Gore kazandı. 1884 yılında tek kadınlar ve çift erkekler kategorileri de turnuvaya eklenirken, çift kadınlar ve karışık çiftler ise 1913 yılında organizasyona dahil edildi.

Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası, kendine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahip. 1909'dan beri "koyu yeşil" ve "mor"un resmi renkler kabul edildiği turnuvada, yönetmelik gereği kortların arkasındaki fonun ''koyu yeşil'' olma zorunluluğu var. Yazılı olmasa da tenisçilerin "beyaz giyinme zorunluluğu", korta giriş ve çıkış protokolü gibi birtakım kurallar da bulunuyor. Kurallar, yalnızca 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda uygulanmadı.

Wimbledon, çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini de taşıyor. Çim yüzeyde top, sert ve toprak korttan daha yüksek bir hıza kavuşuyor. Topların yerden fazla yükselmediği çim kort, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.

İki hafta süren turnuvada, ortadaki pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün maç yapılmıyor. Maç sırasında yağmur yağması halinde merkez kort dışındaki sahaların üzeri brandayla kapanıyor ve karşılaşmalara yağmur molası veriliyor. Merkez korta 2009'da yapılan açılır-kapanır çatı, bu kortu diğerlerinden ayırıyor. 2019 yılında 1 numaralı kortun da kapanabilir tavan sistemine kavuşması planlanıyor.



Wimbledon'ın rekorları

Tek erkeklerde Büyük Britanyalı William Renshaw, ABD'li Pete Sampras ve İsviçreli Roger Federer'in yedişer, tek kadınlarda ise ABD'li sporcu Martina Navratilova'nın 9 kez şampiyonluğa ulaştığı Wimbledon Tenis Turnuvası'na ait bazı istatistikler şöyle:



Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler: *William Renshaw (Büyük Britanya), Pete Sampras (ABD), Roger Federer (İsviçre) - 7 kez

Björn Borg (İsveç), *Lawrence Doherty (Büyük Britanya) - 5

Kadınlar: Martina Navratilova (ABD) - 9

*Helen Wills Moody (ABD) - 8



Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler: *William Renshaw (Büyük Britanya) - 6 kez

Björn Borg (İsveç) - 5

Roger Federer (İsviçre) - 5

Kadınlar: Martina Navratilova (ABD) - 6

*Suzanne Lenglen (Fransa) - 5



Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2007 - Roger Federer (İsviçre)

2008 - Rafael Nadal (İspanya)

2009 - Roger Federer (İsviçre)

2010 - Rafael Nadal (İspanya)

2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2012 - Roger Federer (İsviçre)

2013 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2014 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2016 - Andy Murray (Büyük Britanya)





Kadınlar:

2007 - Venus Williams (ABD)

2008 - Venus Williams (ABD)

2009 - Serena Williams (ABD)

2010 - Serena Williams (ABD)

2011 - Petra Kvitova (Çekya)

2012 - Serena Williams (ABD)

2013 - Marion Bartoli (Fransa)

2014 - Petra Kvitova (Çekya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2016 - Serena Williams (ABD)





En genç kazanan

Erkekler: Boris Becker (Almanya) (1985) - 17 yaşında

Kadınlar: Lottie Dod (Büyük Britanya) (1887) - 15



En düşük sıradan kazanan

Erkekler: Goran Ivanisevic (Hırvatistan) (2001) - Dünya 125'incisiyken

Kadınlar: Venus Williams (ABD) (2007) - Dünya 31'incisiyken



En fazla maça çıkan



Erkekler: *Jean Borotra (Fransa) - 223 maç

Kadınlar: Martina Navratilova (ABD) - 326



Not: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.