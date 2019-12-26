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Birevim Elazığ İl Özel İdare - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol skor sonuçları

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 79 - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 85

SPOR 26.12.2019, 09:44
Birevim Elazığ İl Özel İdare - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol skor sonuçları

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Tahsin Kuzu, Fatih Güler, İzel Deniz Pehlivan

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 12, Williams 15, Vaughn 24, Kübra Erat 9, Ervin 8, Manolya Kurtulmuş 2, Miray Şahin 3, Sanem Gamze Zeren 3, Slonjsak 3 

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 18, Gökşen Fitik 3, Bentley 18, İlayda Güner 8, Marginean 18, Manso 12, Meltem Avcı 8, Feride Şevval Akalan

1. Periyot: 29-21

Devre: 50-42 

3. Periyot: 62-64 

5 Faulle Çıkan: 35.53 Nihan Demirkol (Birevim Elazığ İl Özel İdare)
 

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 85-79 yendi.

Kaynak: AA
#birevim elazığ il özel idare #gelecek koleji çukurova basketbol #skor #maç
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