Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 10. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında rakip takım oyuncusu Pedro Henrique ile yaşadığı pozisyonla ilgili Altay Bayındır'ın görüşleri paylaşıldı.

Kamuoyunda tartışmalara yol açan pozisyonda amacının topa hamle yapmak olduğunu vurgulayan Altay, "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan pozisyonda insanların art niyet aradığını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle, ne yazık ki bu şekilde gelişti. Ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı. Kariyerim boyunca üç sarı kart gördüm ve hiç kırmızı kart görmedim. Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart gören takımıyız."