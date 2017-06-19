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“Birkaç transfer bu turda oynayacaktır“

"(Östersunds eşleşmesi) İsveç Kupası'nı kazanan takımla eşleştik. Teknik heyetimiz, ligleri devam ettiği için takımı takip edecektir"

“Birkaç transfer bu turda oynayacaktır“

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda eşleştikleri İsveç temsilcisi Östersunds ile yapacakları maçlara, transfer edecekleri bazı oyuncuların yetişeceğini söyledi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimi sonrasında AA muhabirine açıklamada bulunan Ergün, "Hayırlı olsun. İsveç Kupası'nı kazanan takımla eşleştik. İlk maç deplasmanda. Teknik heyetimiz, ligleri devam ettiği için takımı takip edecektir. Liglerinde 3. sıradalar. Takipte olacağız." diye konuştu.

Rakibe değer verdiklerini belirten Ergün, "Amacımız, iki maçta tur atlayacak sonuçları elde edip bir sonraki eleme turuna geçmek ve sonra da gruplara kalmak." ifadesini kullandı.

Yeni sezon için transfer çalışmaları hakkında da Ergün, "Transfer çalışmaları hakkında fazla bir şey söylemeyeyim. Benim konuşmam gereken zaman, işlerin bittiği zaman olacaktır. Şu an için çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç transfer, bu turda oynayacak noktaya gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #UEFA #Östersunds #kura çekimi #Galatasaray #futbol #cenk ergün
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