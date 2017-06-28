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Boccede Avrupa üçüncülüğü

Kahramankazan Belediyespor Kadın Bocce Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilke imza atarak bronz madalya kazandı

Boccede Avrupa üçüncülüğü

Kahramankazan Belediyespor Kadın Bocce Takımı, bir ilke imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Avrupa Kadınlar Bocce (Volo) Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Kahramankazan Belediyespor, bronz madalya alarak bu alanda Türkiye'ye madalya kazandıran ilk kulüp olmayı başardı.

Şampiyonada, antrenörler Özay Gürsoy ve Mehmet Yönal yönetiminde Pınar Demir, Necla Şahin, Neşe Şahin, İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk ve Öznur Bilgili'den oluşan kadrosuyla mücadele eden Kahramankazan Belediyespor, çeyrek finalde Monako'yu 12-6 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde ise dünya şampiyonu sporculardan kurulu Fransa ekibi Saint Vulbas'a 15-3 kaybeden Kahramankazan Belediyespor, Avrupa üçüncüsü oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Üçüncülük #Kahramankazan Belediyespor Bocce Takımı #bocce #Avrupa Kulüpler Şampiyonası #Bowling ve Dart Federasyonu
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