Almanya'da doğan ve bu ülkede yaşayan Türk asıllı boksör kardeşler, Alman Milli Takımı'ndan teklif almalarına rağmen Türk Milli Takımı'nı tercih etti.

0 0 0 0



Kayseri'den 1980'den Almanya'ya giden Ziya Çabucak (48) hobi olarak boksla ilgilenmeye başladı. 1995'e kadar boks yapan Çabucak, daha sonra aktif sporculuğu bırakarak hakemlik ve antrenörlüğe başladı.



Boks kulübü de kuran baba Çabucak, aile fertlerinin neredeyse tamamının boksla ilgilenmesini sağladı.







Çabucak, Almanya'da dünyaya gelen oğulları 16 yaşındaki Kağan ve 14 yaşındaki Hakan da boksla ilgilenmeye başlayınca onları en iyi şekilde yetiştirmek için gayret gösterdi.



Hakan Çabucak, Romanya'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Şampiyonası için Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa katıldı. Kağan Çabucak da kampta misafir sporcu olarak bulundu.



"Kalbimiz Türkiye için atıyor"



Kağan Çabucak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda boksla ilgilenmeye başladığını, ailesindeki birçok kişinin bu sporu yapmasının bunda etkili olduğunu söyledi.









Üst minikler kategorisinde 2014'te hem Türkiye hem de Almanya'da katıldığı turnuvalarda şampiyon olduğunu belirten Kağan, aynı yıl Türkiye adına katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettiğini dile getirdi.



Aldığı başarılı sonuçlar üzerine Alman Mili Takımı yöneticilerinin peşine düştüğüne işaret eden Kağan, "Alman Milli Takımı'ndan çok defa teklif sunuldu ama kabul etmedim. Türkiye için dövüşmek istediğimi söyledim. 2020 Olimpiyatları'nda şampiyon olup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Hakan Çabucak da kendisini babasının boksa alıştırdığını aktardı. Bugüne kadar aldığı dereceler hakkında bilgi veren Hakan, "2014 ve 2015'te minikler kategorisinde Türkiye şampiyonluğum, 2016'da üst miniklerde Türkiye üçüncülüğüm var. Bu yıl Almanya'da da şampiyon oldum. Almanya'daki şampiyonluğum sonrası Almanya Milli Takımı'ndan yetkililer geldi, beni takıma davet etti ama Türkiye'yi tercih ettim. Şimdiki hedefim Avrupa Üst Minikler Şampiyonası'nda derece elde etmek." şeklinde konuştu. Kayseri'den 1980'den'ya giden Ziya Çabucak (48) hobi olarakla ilgilenmeye başladı. 1995'e kadar boks yapan Çabucak, daha sonra aktif sporculuğu bırakarak hakemlik ve antrenörlüğe başladı.Boks kulübü de kuran baba Çabucak, aile fertlerinin neredeyse tamamının boksla ilgilenmesini sağladı.Çabucak, Almanya'da dünyaya gelen oğulları 16 yaşındaki Kağan ve 14 yaşındaki Hakan da boksla ilgilenmeye başlayınca onları en iyi şekilde yetiştirmek için gayret gösterdi. Türkiye ve Almanya'daki turnuvalarda şampiyonlukları bulunan Çabucak kardeşler, Alman Milli Takımı'ndan defalarca teklif gelmesine rağmen uluslararası turnuvalarda Türkiye adına ringe çıkmayı seçti.Hakan Çabucak, Romanya'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Şampiyonası için Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa katıldı. Kağan Çabucak da kampta misafir sporcu olarak bulundu.Kağan Çabucak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda boksla ilgilenmeye başladığını, ailesindeki birçok kişinin bu sporu yapmasının bunda etkili olduğunu söyledi.Üst minikler kategorisinde 2014'te hem Türkiye hem de Almanya'da katıldığı turnuvalarda şampiyon olduğunu belirten Kağan, aynı yıl Türkiye adına katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettiğini dile getirdi.Aldığı başarılı sonuçlar üzerine Alman Mili Takımı yöneticilerinin peşine düştüğüne işaret eden Kağan, "Alman Milli Takımı'ndan çok defa teklif sunuldu ama kabul etmedim. Türkiye için dövüşmek istediğimi söyledim. 2020 Olimpiyatları'nda şampiyon olup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Hakan Çabucak da kendisini babasının boksa alıştırdığını aktardı. Bugüne kadar aldığı dereceler hakkında bilgi veren Hakan, "2014 ve 2015'te minikler kategorisinde Türkiye şampiyonluğum, 2016'da üst miniklerde Türkiye üçüncülüğüm var. Bu yıl Almanya'da da şampiyon oldum. Almanya'daki şampiyonluğum sonrası Almanya Milli Takımı'ndan yetkililer geldi, beni takıma davet etti ama Türkiye'yi tercih ettim. Şimdiki hedefim Avrupa Üst Minikler Şampiyonası'nda derece elde etmek." şeklinde konuştu.

ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle

şimdi cebinizde



Android cihazlar için Google Play Store'dan

iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.



Kaynak: