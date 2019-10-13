Boksta Elif Güneri'den gümüş madalya

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Güneri, gümüş madalya kazandı.

SPOR 13.10.2019, 14:35
Boksta Elif Güneri'den gümüş madalya

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Güneri, 81 kilo finalinde Rus Zenfira Magomedalieva ile karşı karşıya geldi. 

Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.

Bugün finale çıkan 3 milli sporcudan Elif Güneri ve Buse Naz Çakıroğlu gümüş, Busenaz Sürmeneli ise altın madalya kazandı.

Kaynak: AA
#Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası #Elif Güneri
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