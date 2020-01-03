banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Boluspor, Arif Morkaya ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Fatih Karagümrük takımında forma giyen Arif Morkaya'yı kadrosuna kattı.

SPOR 03.01.2020, 16:18
Boluspor, Arif Morkaya ile anlaştı

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 30 yaşındaki oyuncu, sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük formasıyla lig ve kupada toplam 13 karşılaşmada görev yaptı.

Kaynak: AA
#Boluspor #Arif Morkaya #TFF #fatih karagümrük
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P