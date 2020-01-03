Boluspor, Arif Morkaya ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Fatih Karagümrük takımında forma giyen Arif Morkaya'yı kadrosuna kattı.
SPOR 03.01.2020, 16:18
Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 30 yaşındaki oyuncu, sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük formasıyla lig ve kupada toplam 13 karşılaşmada görev yaptı.
Kaynak: AA
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