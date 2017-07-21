Harun Kolçak'a son veda!
Harun Kolçak'a son veda!
Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması
Almanya'den yeni açıklama
Almanya'den yeni açıklama
Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için suç duyurusu
Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için suç duyurusu

Boluspor, Ertuğrul Taşkıran ile anlaştı

Fenerbahçe, 27 yaşındaki kalecisinin transferi konusunda TFF 1. Lig ekibiyle her konuda anlaşma sağladığını açıkladı.

Boluspor, Ertuğrul Taşkıran ile anlaştı

Fenerbahçe, kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın transferi konusunda TFF 1. Lig ekibi Boluspor'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ertuğrul'un Boluspor'a transfer olduğu belirtildi.

Ertuğrul Taşkıran, 2010-2011'den bu yana formasını giydiği sarı-lacivertli takımdan, çeşitli dönemlerde kiralık olarak başka ekiplere gitmişti. Ertuğrul, geçen sezon Fenerbahçe'de Süper Lig'de 1, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ise 2 maçta forma giymişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Boluspor #Ertuğrul Taşkıran #fenerbahçe #kaleci #transfer #TFF #1. lig #ekip
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Tarihi köşkün çatısında bulundu!
Sonraki Haber
Bir ileti ve düşündürdükleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.