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Boluspor yarın topbaşı yapacak

Kırmızı-beyazlılar ilk etap çalışmalarını kendi tesislerinde yapacak

Boluspor yarın topbaşı yapacak

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, takımın ilk etapta kendi tesislerinde kampa gireceğini, ikinci etap çalışmalarını ise Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerinde geçireceğini belirtti.

Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için şu ana kadar bir transfer yaptıklarını, bir hafta içinde 6 ya da 7 oyuncuyu daha renklerine katacaklarını söyledi.

Hazırlıkların yarın başlayacağını ifade eden Çarıkçı, takımın iyi bir kamp dönemi geçirmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını, transferi de bu dönemde bitirmek istediklerini vurguladı.

Geçen sezonu iyi bir yerde bitirdiklerini dile getiren Çarıkçı, "Boluspor her zaman hedefi olan bir takım olmuştur. Bu sezon da hedeflerimiz doğrultusunda bir takım oluşturarak lige başlamak istiyoruz. Bunun için yönetim ve teknik heyet çalışmalarını sürdürüyor." diyerek sözlerini tamamladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #kulüp başkanı Necip Çarıkçı #Düzce Topuk Yaylası #Boluspor
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