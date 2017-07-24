Pentagon Sözcüsü o soruyu yanıtlayamadı
Pentagon Sözcüsü o soruyu yanıtlayamadı
Antalya'da deney patlaması
Antalya'da deney patlaması
Mehmet Görmez istifa mı etti?
Mehmet Görmez istifa mı etti?
Yarbay Tamer Karslıoğlu için dönüş yolu açıldı
Yarbay Tamer Karslıoğlu için dönüş yolu açıldı

Bonservisini kendi ödedi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Malaga'nın orta saha oyuncusu Pablo Fornals, sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek Villarreal'e transfer oldu.

Bonservisini kendi ödedi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Malaga'nın orta saha oyuncusu Pablo Fornals, sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek Villarreal'e transfer oldu.

Malaga Kulübünden yapılan açıklamaya göre sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini ödeyen 21 yaşındaki Fornals, teknik heyet ve oyuncularla vedalaşarak takımın Hollanda'daki kampını terk etti. Villarreal ise altyapısında 5 yıl boyunca oynayan Fornals ile 5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

İki kulüp de sözleşmenin feshi için ödenen parayı paylaşmadı ancak İspanyol basını, İspanya Milli Takımı formasını bir kez giyen Fornals'ın, 12 milyon avro ödediğini ileri sürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #İspanya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
NATO'dan 'Konya üssüne ziyaret' teklifi
Sonraki Haber
Aksaray'da düğün konvoyunda kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.