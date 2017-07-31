Borussia Dortmund'da milli futbolcu Emre Mor sakatlandı. Takımının dün sabah yaptığı antrenmanda sakatlanan Emre'nin sahalara ne zaman döneceği ise belli deği

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan genç Türk yıldız, takımı ile çıktığı antrenmanı sakatlanarak yarıda bıraktı.



Sporx'in haberine göre, kasındaki çekme nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan Emre Mor'un antrenmanlara ne zaman başlayacağı ise belli değil.



Öte yandan Emre Mor ile ilgilendiği iddia edilen Hannover 96'nın kulüp menajeri Horst Heldt, Emre'nin transferinden vazgeçtiklerini belirtirken "Bu futbolcu artık gündemimizde değil. Transfer yapacağız ama hiçbir futbolcu için 20 milyon Euro vermeyeceğiz" sözlerini kullandı.



ulusal.com.tr