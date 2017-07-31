Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan genç Türk yıldız, takımı ile çıktığı antrenmanı sakatlanarak yarıda bıraktı.
Sporx'in haberine göre, kasındaki çekme nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan Emre Mor'un antrenmanlara ne zaman başlayacağı ise belli değil.
Öte yandan Emre Mor ile ilgilendiği iddia edilen Hannover 96'nın kulüp menajeri Horst Heldt, Emre'nin transferinden vazgeçtiklerini belirtirken "Bu futbolcu artık gündemimizde değil. Transfer yapacağız ama hiçbir futbolcu için 20 milyon Euro vermeyeceğiz" sözlerini kullandı.
ulusal.com.tr
Borussia Dortmund'da milli futbolcu Emre Mor sakatlandı. Takımının dün sabah yaptığı antrenmanda sakatlanan Emre'nin sahalara ne zaman döneceği ise belli deği
Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan genç Türk yıldız, takımı ile çıktığı antrenmanı sakatlanarak yarıda bıraktı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.