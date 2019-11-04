Braga-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü haftasında Portekiz temsilcisi Braga ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçta Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika görev yapacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Litvanya Futbol Federasyonunundan hakem Mazeika'nın yardımcılıklarını, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas üstlenecek.

İki takım arasındaki karşılaşma Braga Belediye Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak.

Beşiktaş'ın Braga ile UEFA maçı 7 Kasım Perşembe akşamı oynanacak. Saat 23:00'da başlayacak olan mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.