BtcTurk Yeni Malatyaspor göz dolduruyor
Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak puanını 16'ya çıkartan BtcTurk Yeni Malatyaspor 3. sıraya yükseldi.
Süper Lig'deki son 3 maçını kazanarak önemli bir çıkış yakalayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 16 puanla 3. sıraya yerleşti.
Malatya temsilcisi, 9. haftada konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayıp 16 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'un averajla önünde üçüncü sıranın sahibi oldu.
Süper Lig'e en iyi başlangıcı
Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ilk 9 haftalar itibarıyla en iyi başlangıcına imza attı.
Bu sezonun ilk 9 haftasını 16 puanla geçen sarı-siyahlı ekip, geçen sezon bu dönemde 12 puan, ilk sezonu olan 2017-2018'de ise 11 puan toplayabilmişti.
İç saha maçlarında daha başarılı
Yeni Malatyaspor, bu sezon iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekiyor.
Sarı-siyahlı takım, ligde çıktığı 5 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Seyircisi önündeki 5 maçta 10 puan toplayan Malatya ekibi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.
Yeni Malatyaspor, iç sahada oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerken, Galasataray ile berabere kalıp, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.
|Takımlar
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
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|Takımlar
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