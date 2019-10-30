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BtcTurk Yeni Malatyaspor göz dolduruyor

Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak puanını 16'ya çıkartan BtcTurk Yeni Malatyaspor 3. sıraya yükseldi.

SPOR 30.10.2019, 11:41
BtcTurk Yeni Malatyaspor göz dolduruyor

Süper Lig'deki son 3 maçını kazanarak önemli bir çıkış yakalayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 16 puanla 3. sıraya yerleşti.

Malatya temsilcisi, 9. haftada konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayıp 16 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'un averajla önünde üçüncü sıranın sahibi oldu.

Süper Lig'e en iyi başlangıcı

Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ilk 9 haftalar itibarıyla en iyi başlangıcına imza attı.

Bu sezonun ilk 9 haftasını 16 puanla geçen sarı-siyahlı ekip, geçen sezon bu dönemde 12 puan, ilk sezonu olan 2017-2018'de ise 11 puan toplayabilmişti.

İç saha maçlarında daha başarılı

Yeni Malatyaspor, bu sezon iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-siyahlı takım, ligde çıktığı 5 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Seyircisi önündeki 5 maçta 10 puan toplayan Malatya ekibi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

Yeni Malatyaspor, iç sahada oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerken, Galasataray ile berabere kalıp, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

Kaynak: AA
#süper lig #BtcTurk Yeni Malatyaspor #Yeni Malatyaspor
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