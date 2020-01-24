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BtcTurk Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.

SPOR 24.01.2020, 10:37
BtcTurk Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kemal Özdeş'in resmi sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak açıklamalarda bulundu.

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#btcturk #BtcTurk Yeni Malatyaspor #Kemal Özdeş
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