Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Topuk Yaylası'nda 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Düzenlenen imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı ve Hasan Al Kaldırım katıldı. Özbağı, ''Hasan Ali bizim çok sevdiğimiz bir isim. İnşallah uzun yıllar beraber çalışacağız. Kendisi ve bizim için hayırlı olsun'' dedi.

Hasan Ali Kaldırım ise imza töreninde, ''3 yıllık sözleşme imzaladım. Fenerbahçe'ye ilk attığım imza, hayatımdaki en önemli imzamdı. Bu da en önemli 2'nci imzam oldu. Kaldığım için çok mutluyum. Hocamız Aykut Kocaman'a da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin bir parçası olmak parayla ya da maddi bir güçle hesaplanacak bir şey değil. Bu ailenin bir parçası olduğum için son derece mutlu ve gururluyum. Dediğim gibi burada olduğum için çok mutluyum'' diye konuştu.



''İYİ OYNAYARAK, TARAFTARLARI TEKRAR KAZANARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ''



Geçen sene kendilerinden kaynaklı tepkiler olduğunu ve son 2 sezonu istedikleri yerde bitiremediklerini dile getiren Hasan Ali Kaldırım, ''Fenerbahçe her zaman şampiyonluğu hedefleyen ve Avrupa'da başarıya oynayan bir kulüp. Sadece kendi adıma değil, birçok takım arkadaşıma benim gibi taraftarlardan tepkiler geldi. Bunu değiştirecek olanlar yine bizleriz. Yeni hocamızla tekrar iyi oynayarak, taraftarları tekrar kazanarak yolumuza devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.



''ÇOK GÜÇLÜ BİR FENERBAHÇE OLACAK BU SENE''



Fenerbahçe'nin başına 4 yıl aradan sonra geri dönen teknik direktör Aykut Kocaman ile daha önce de çalışma şansı olduğunu kaydeden Hasan Ali, ''Hem kendisi hem bizim için hayırlısı olur. Ben çok ümitliyim. Antrenmanlar gayet iyi gidiyor. Kötü giden hiçbir şey yok. Aykut hocanın bir felsefesi oyun anlayışı var. Bunu sahaya yansıttığımızda güzel sonuçlar alacağız. Çok güçlü bir Fenerbahçe olacak bu sene. Son 2 seneye göre çok daha iyi bir Fenerbahçe olacak'' dedi.



Yeni imajıyla ilgili de konuşan Hasan Ali Kaldırım şu ifadeleri kullandı: ''Yaptırmak istiyordum ama uzun saçlara kıyamamıştım. Böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum.''



''ŞU ANDA MASKEYLE OYNUYORUM AMA DAHA DA İYİYE GİDECEK''



Geçtiğimiz sezon burnuna dirsek geldiğini ve nefes almada zorluk çektiği için ameliyat olduğunu hatırlatan Hasan Ali, ''Maçlarda idare ettim ama ameliyat olmam gerekiyordu. Sezon sonuna bıraktım bunu. Son milli maçtan sonra ameliyat oldum. Sağlık durumum daha iyi. Şu anda maskeyle oynuyorum ama daha da iyiye gidecektir'' diye konuştu.



''KULÜP KALMAMI İSTEDİ VE BEN DE KALDIM. ÇOK FAZLA UZAMADI BU DURUM''



Sarı-lacivertli kulüple imzaladığı sözleşmenin gecikmesi üzerine çıkan haberler hakkında da konuşan Hasan Ali Kaldırım şu ifadeleri kullandı: ''İmza süreciyle ilgili olarak çok söylenecek bir şey yok. Medyada yanlış algı oluştu. Ben Fenerbahçe'yle sadece 2 kez görüştüm. Kulüp kalmamı istedi ve ben de kaldım. Çok fazla uzamadı bu durum.''



''TAKIMA KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUM''



Görev aldığı her maçta elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade eden Hasan Ali Kaldırım, ''Tabii ki kendi performansım için, daha da önemlisi takımım adına mücadele ediyorum. Ben takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Dönem dönem kötü performans sergiliyoruz. Sonuçta makine değiliz. Bugüne kadar nasıl çalıştıysam öyle devam edeceğim. Hatalarımız olacaktır, hatasız futbolcu görmedim ben bugüne kadar'' şeklinde konuştu.