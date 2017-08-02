Görüşmesi sona erdi! Lucescu Galatasaray'dan...
Görüşmesi sona erdi! Lucescu Galatasaray'dan...
Kritik görüşme sona erdi
Kritik görüşme sona erdi
Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar

Bülent Uygun'a sürpriz doğum günü kutlaması

Osmanlısporlu futbolcular, 46 yaşına giren teknik direktörleri Bülent Uygun için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Bülent Uygun'a sürpriz doğum günü kutlaması

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlattıkları doğum günü pastasını Batıkent Tesisleri'ndeki antrenman öncesi sahaya getirten başkent ekibinin oyuncuları, daha sonra tezahüratlar eşliğinde Uygun'u çağırdı.
Pastanın mumlarını üfleyen teknik adamın, bıçağı eline alıp oynatacağı ve oynatmayacağı oyuncuları kastederek yaptığı, "Keseceğim adamlar yanıma diğerleri ise karşıma geçsin." esprisi gülüşmelere neden oldu.
Uygun, daha sonra takım kaptanı Musa Çağıran'ın elinden doğum günü pastasından tattı.

 Başkent ekibi dayanıklılığını artırdı
TSYD Ankara Şubesi Turnuvası'na katılacak olan başkent temsilcisi, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılı ekip, ardından 7'ye 2 top kapma oynadı. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde "Yo-Yo" testi sonucuna göre dayanıklılık koşusu yaptı.
Tedavileri tamamlanan Koray Altınay ve Tonia Tisdell antrenmana katılırken, Musa Çağıran takımdan ayrı bireysel çalıştı.
Öte yandan, Osmanlıspor'un yardımcı antrenörlerinden Tayfun Türkmen, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nü başarıyla bitirerek, diplomasını aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bülent Uygun #doğum günü #futbol #Osmanlıspor
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Çankırı'da iskeleden düşen işçi öldü
Sonraki Haber
Sakarya'da kreşte çocuğa şiddet iddiası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.