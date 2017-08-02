Osmanlısporlu futbolcular, 46 yaşına giren teknik direktörleri Bülent Uygun için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlattıkları doğum günü pastasını Batıkent Tesisleri'ndeki antrenman öncesi sahaya getirten başkent ekibinin oyuncuları, daha sonra tezahüratlar eşliğinde Uygun'u çağırdı.

Pastanın mumlarını üfleyen teknik adamın, bıçağı eline alıp oynatacağı ve oynatmayacağı oyuncuları kastederek yaptığı, "Keseceğim adamlar yanıma diğerleri ise karşıma geçsin." esprisi gülüşmelere neden oldu.

Uygun, daha sonra takım kaptanı Musa Çağıran'ın elinden doğum günü pastasından tattı.



Başkent ekibi dayanıklılığını artırdı

TSYD Ankara Şubesi Turnuvası'na katılacak olan başkent temsilcisi, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılı ekip, ardından 7'ye 2 top kapma oynadı. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde "Yo-Yo" testi sonucuna göre dayanıklılık koşusu yaptı.

Tedavileri tamamlanan Koray Altınay ve Tonia Tisdell antrenmana katılırken, Musa Çağıran takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Öte yandan, Osmanlıspor'un yardımcı antrenörlerinden Tayfun Türkmen, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nü başarıyla bitirerek, diplomasını aldı.