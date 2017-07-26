Bayern Münih, 2017-2018 sezonu öncesi harcadığı 100,5 milyon avroyla yaz transfer döneminde şu ana kadar Bundesliga'nın en fazla bonservis bedeli ödeyen takımı olarak göze çarptı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2017-2018 sezonu öncesi yaz transfer döneminin şu ana kadar en fazla para harcayan takımı Bayern Müniholdu.



Alman internet sitesi "Transfermarkt"in verilerine göre Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Niklas Süle, James Rodriguez ve Serge Gnabry'nin bonservisleri için 100,5 milyon avro ödeyen Bavyera ekibi, Bundesliga'nın transfere en fazla yatırım yapan takımı olarak dikkati çekti.



Bayern Münih, sezon öncesi 41,5 milyon avro karşılığında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'dan kadrosuna kattığı Tolisso'nun transferiyle bir oyuncu için en yüksek bonservis bedeli ödeyen takım unvanını kazandı.





Bayern Münih kulüp rekoru kırdı



Bundesliga'nın transfer rekortmeni Bayern Münih, Tolisso'yu renklerine bağlamak için ödediği 41,5 milyon avroyla rekorunu geliştirdi.



Fransız futbolcu Tolisso, Bayern Münih'e imza atarak kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanını elde etti.



Bavyera ekibi, Juventus'tan Fransız Kingsley Coman'ı 21 milyon avro, Hoffenheim'dan Alman Niklas Süle'yi 20 milyon avro, Werder Bremen'den Alman Serge Gnabry'yi 8 milyon avro bonservis ücreti, Real Madrid'den Kolombiyalı James Rodriguez'i ise 10 milyon avro kiralama bedeliyle renklerine bağladı.





Wolfsburg'dan 50 milyon avro



Almanya'da sezon öncesi transfere en çok para harcayan ikinci takım, Wolfsburg olarak göze çarptı.



Transfere 50 milyon avro harcayan Wolfsburg, Hertha Berlin'den ABD'li John Anthony Brooks'u 17 milyon avro, Malaga'dan İspanyol Ignacio Camacho'yu 15 milyon avro, Oostende'den Belçikalı Nany Landry Dimata'yı 10 milyon avro, Internacional'den Brezilyalı William'ı 5 milyon avro, Dinamo Dresden'den Alman Marvin Stefaniak'ı 2 milyon avro ve 1860 Münih'ten Alman Ohis Felix Uduokhai'yi 1 milyon avroya bünyesine kattı.

