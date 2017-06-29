2017-2018 sezonu Bayern Münih-Bayer Leverkusen karşılaşmasıyla başlayacak

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2017-2018 sezonunun fikstürü belli oldu.

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından açıklanan fikstüre göre, 55. sezonun ilk maçı, 18 Ağustos’ta son şampiyon Bayern Münih ile Bayer Leverkusen arasında Allianz Arena'da oynanacak.

Bu karşılaşmanın dışında oynanan ilk hafta karşılaşmaları, 19-20 Ağustos'ta yapılacak ve 2017-2018 sezonunun 34 haftalık maratonu 12 Mayıs 2018’de tamamlanacak.

Milli futbolcular Nuri Şahin, Ömer Toprak ve Emre Mor’un takımı Borussia Dortmund, ilk haftada Yunus Mallı ve Mario Gomez'in formasını giydiği Wolfsburg’a konuk olacak.

Çağlar Söyüncü'nun oynadığı Freiburg da Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

Bayern Münih, sezonun 10. haftasında, geçen sezonun ikincisi Leipzig, 11. haftada da Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan dolayı devre arası kamp dönemi, önceki sezonlara göre daha kısa tutulacak.

Bundesliga'da 17 hafta oynanacak sezonun ilk bölümü, 15-17 Aralık'ta yapılacak maçlarla sona erecek. Sezonun ikinci bölümü ise 12-15 Ocak 2018'deki 18. hafta maçlarıyla başlayacak.



Bundesliga'nın ilk hafta programı şöyle:

Bayern Münih-Bayer Leverkusen

Hoffenheim-Werder Bremen

Borussia Mönchengladbach-Köln

Hertha Berlin-Stuttgart

Freiburg-Eintracht Frankfurt

Schalke 04-Leipzig

Hamburg-Augsburg

Mainz 05-Hannover 96

Wolfsburg-Borussia Dortmund