Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, maç sonu rakibine tokat attığı gerekçesiyle 5 maç oynamama cezası aldı.

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, takımının Jiangsu Suning ile yaptığı maç sonrası tartışma yaşadığı rakip ekip oyuncusu Li Ang'a tokat atan Burak Yılmaz'ın "istenmeyen hareket sergilediği" gerekçesiyle 5 maç men ve 25 bin yüen (yaklaşık 13 bin TL) para cezası aldığı belirtildi.



Federasyon, Burak'ın tartışma yaşadığı Li'ye ise "uygunsuz davranışta bulunarak sahada kargaşaya yol açtığı" gerekçesiyle 4 maç men ve 20 bin yüen para cezası verdi.



Beijing Guoan'ın 26 Haziran'da sahasında Suning ile yaptığı maç, 0-0 sona ermişti.