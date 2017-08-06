Bordo-mavililer, Çin'in Beijing Guoan Kulübünden transfer ettiği eski golcüsü Burak Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Çin'in Beijing Guoan Kulübünden transfer ettiği eski golcüsüBurak Yılmaz ile sözleşme imzaladı.

Medical Park Stadı'nda, kulüp başkanı Muharrem Usta'nın hazır bulunduğu imza töreninde golcü oyuncu, kendisini 3 yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan mukaveleye imza attı.

Başkan Muharrem Usta, imza töreninde yaptığı açıklamada, Trabzonspor için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Trabzonspor ve Türk futbol tarihinde çok önemli yeri olan Burak Yılmaz ile yeniden bir yolculuğa başlıyoruz. Burak, kendi tabiriyle yuvasına tekrar döndü. Gerçekten hem Türkiye'de hem yurt dışında, dünyada attığı gollerle herkesin kabul ettiği bir futbolcu." ifadelerini kullandı.



"Trabzonspor'a gelmek için büyük gayret sarf etti"

Trabzonspor açısından bir yapılanma döneminden geçtiklerini, bu sezon daha iddialı, daha kaliteli, herkesin beğeneceği bir takımı yeniden dizayn ettiklerini vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"Bu dizaynın iyi olabilmesi, herkesin mutlu olacağı, sevebileceği iyi bir takım ortaya çıkarabileceği dönemde Burak Yılmaz iş planımızda önemli bir markaydı. Uzun bir serüven sonrasında onun da büyük gayretleriyle, Çin'de iyi bir yaşamı, ekonomik anlamda ciddi bir kazancı varken Türkiye'ye döndü. Trabzonspor'a dönerken de ekonomik anlamda büyük fedakarlıkla dönmek onun açısından da bizim açımızdan da heyecanlı serüvendi. Trabzonspor'a gelmek için büyük gayret sarf etti. Gönülden istekliydi. Trabzonspor'a dönmek istiyordu. 'Türkiye'de önemli işler yaptım. Trabzonspor'da daha yapacağım önemli işler var. 33 golle gol kralı oldum. Bundan sonra daha büyük şeyler düşünüyorum.' dedi. Burak'a çok teşekkür ediyor, nice başarılı sezonlar geçirmesini diliyorum."

"Yeni bir savaş, yeni bir meydan okumak"

Burak Yılmaz ise Trabzonspor'da kupalar kaldırmak ve çok sayıda gol atmak istediğini vurgulayarak, "Öncelikle söyledikleri için başkanıma teşekkür ederim. Benim için önemli olan söyledikleri değil, bunları gerçekten bana hissettirmesi. Hepimiz fedakarlık yaptık. Başkanımızın burada yaptıklarını da söylemek isterim. Transferim sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Burak Yılmaz, "Gerek bireysel gerekse takımla çok şeyler yaşadığım, güzel günler yaşadığım Trabzonsporumuza geri döndüm. Tabii ki geçmişte çok büyük başarılar yaşadık ama ben onlara takılı kalmıyorum. Çünkü yeni bir savaş, yeni bir meydan okumak bence. Tekrar kendimi burada ispatlamak istiyorum. Buraya bu duygularla geldim. Tekrardan şampiyonluklar, kupalar kaldırmak, çok gol atmak istiyorum. İnşallah Allah'ım utandırmaz." ifadelerini kullandı.



"Ceza sonrası kararımı verdim"

Golcü oyuncu, Çin'den ayrılma kararını ne zaman verdiğine ilişkin ise şunları söyledi:

"Stadımızın açılışına geldiğimizde biraz çekiniyordum. Sayın başkanımız beni aradı, 'Buyur, başımızın üstünde yerin var. Seni çok seviyoruz. Taraftarımızın da sana olan sevgisini göreceksin.' dedi. Ben de geldim, çok güzel karşılandım ve ağırlandım. Orada başkan elimden tuttu, kulağıma da 'Seni alacağım.' dedi. Başkanımız orada içime düşürdü ve orada başlayan bir hikaye. Ayrılık kararı almamıştım ama içime düşmüştü. Çin'de 5 maçlık bir ceza aldım. Herkese, ceza verenlere de saygı duyuyorum ama haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Çocuklarımı da özlüyorum. Ceza aldıktan sonra ayrılık kesin olarak verilmiş bir karardı."



"Selçuk İnan'la oynamak isterim"

Burak Yılmaz, Galatasaray'da forma giyen Selçuk İnan'la ilgili yer alan haberler konusunda ise "Selçuk İnan benim arkadaşım değil, kardeşimdir. Sadece soyadımız aynı değil. Onun bulunduğu zorluklarla ilgili konuşmak istemiyorum, başka bir camia. Selçuk İnan çok büyük bir oyuncudur. Yönetimimiz uygun görürse, şartlar oluşursa, hocam da isterse ben Selçuk ile her yerde oynamak isterim, 'Keşke.' derim." ifadelerini kullandı.



"17 numaralı formayı ben giyeceğim"

Yeni sezonda 17 numaralı formayı kendisinin giyeceğini söyleyen Burak Yılmaz, "Onazi'ye teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti. Hatta belki de teklif kendisinden geldi. Zannederim kendisi de 20 numarayı giyecek." ifadelerini kullandı.